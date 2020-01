Vancouver Island ist die größte Insel an der kanadischen Westküste. Hier liegt der Bezirk North Saanich in der kanadischen Provinz British Columbia. North Saanich hat rund 11.000 Einwohner, ist die zweitreichste Gegend der Insel - mit großen Grundstücken und meist noch größeren Anwesen oder Gärten. Dort liegt auch die Luxus-Villa "Mille Fleurs", in der es sich die Royals derzeit gemütlich machen. Vermittelt haben soll das Zwölf-Millionen-Dollar-Anwesen Katharine McPhee, die Ehefrau von Musikproduzent David Foster, die Meghan Markle noch aus Schulzeiten kennt. Eigentlich lebt sich's ruhig in der an der Küste gelegenen Villa. Eigentlich ...