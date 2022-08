Exklusive Enthüllungen zum royalen Geburtstag? Meghan Markle wird 41 – Zum Geburtstag gibt's bald ein neues Buch

Es gibt ein royales Geburtstagskind! Meghan Markle – alias Duchess of Sussex – feiert am Donnerstag (4. August) ihren 41. Geburtstag. Die Briten lassen die Herzogin zu ihrem Ehrentag allerdings nicht hochleben: Es hagelt stattdessen lauter Negativ-Schlagzeilen. Und mit Unbehagen schauen auch viele auf eine Neuigkeit: Ihr Vertrauter Omid Scobie, der im August 2020 mit seinem royalen Enthüllungsbuch "Finding Freedom" für Aufsehen sorgte, arbeitet an einem zweiten Buch.