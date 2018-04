Meghan Markle Enthüllungen vor royaler Hochzeit

Die Vorbereitungen auf die Hochzeit von Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle laufen. Mit ihnen sprudeln die Einnahmequellen. Vorläufiger Höhepunkt im Ausschlachten des großen Ereignisses am 19. Mai: Auf der Insel kommt eine Biografie Markles in die Läden. Verfasser ist der britische Autor und Journalist Andrew Morton, der schon 1992 mit seinem Werk "Diana: Her True Story - In Her Own Words" einen Weltbestseller landete.