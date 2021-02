Harry und Meghan ließen die freudige Nachricht am Valentinstag verbreiten. Auf den Tag genau 37 Jahre nach der Bekanntgabe, dass Prinz Charles und Prinzessin Diana ihr zweites Kind erwarten: Prinz Harry. Zur Verkündung ihrer Baby-News ließen Harry und Meghan ein Schwarz-Weiß-Foto veröffentlichen, das die beiden lächelnd unter einem Baum sitzend zeigt. Meghans Kopf liegt in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem bereits deutlich sichtbaren Babybauch. Der Fotograf Misan Harriman, ein langjähriger Freund des Paares, schrieb dazu im Onlinedienst Twitter, er sei habe bei Harrys und Meghans Hochzeit den Beginn ihrer "Liebesgeschichte" miterlebt und fühle sich geehrt, nun das Wachsen ihrer kleinen Familie im Bild festzuhalten.

Erst im November hatte Meghan in einem sehr persönlichen Beitrag für die "New York Times" darüber berichtet, dass sie im Sommer eine Fehlgeburt erlitten hatte. Meghan soll gerade die Windel ihres Sohnes Archie gewechselt haben, als sie einen scharfen Krampf im Unterleib spürte.

Zuletzt haben Harry und Meghan vor allem durch berufliche Aktivitäten für Schlagzeilen gesorgt. Das Paar gründete die wohltätige Stiftung Archewell. Im April letzten Jahres erschien eine Disney-Dokumentation über eine Elefantenfamilie in Afrika, in der Meghan als Erzählerin zu hören ist. Im September schlossen Harry und Meghan mit dem Streamingdienst Netflix einen millionenschweren Deal. Im Dezember folgte ein Vertrag mit dem Audio-Streamingdienst Spotify über die Produktion von Podcasts.



Ihre neue Freiheit nutzte Herzogin Meghan auch für öffentliche Stellungnahmen gegen Rassismus und einen Wahlaufruf vor der US-Präsidentschaftswahl. Erst am Donnerstag (11. Februar) gewann sie einen Rechtsstreit gegen den britische Zeitungsverlag Associated Newspapers wegen der Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater Thomas Markle.