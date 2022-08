Monatelang war es ruhig um Herzogin Meghan und Prinz Harry. Auf allen Online-Kanälen der Sussexes herrschte Funkstille. Was viele nicht wussten: Hinter den Kulissen arbeitete Herzogin Meghan an ihrem neuen Spotify-Podcast "Archetypes". Im März kündigte sie ihr Audioprojekt erstmals an. Ein "bahnbrechender neuer Podcast" sollte es werden, in dem Meghan Folge für Folge mit starken Frauenvorbildern sprechen möchte. Das passt zu den Gerüchten, dass sich Meghan vermehrt politisch engagieren möchte.