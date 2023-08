Ein Insider plauderte gegenüber der "Sun": "Die Themen des Buches haben das Paar gepackt und es wurde für ihre erste Adaption mit Netflix ausgewählt." Noch ist "Meet Me At The Lake" nicht auf Deutsch erhältlich, allerdings Carley Fortunes Debütroman "Fünf Sommer mit dir". Zuletzt lief es in Sachen Karriere nicht immer rund für Harry und Meghan: Ihren geplatzten Podcast-Deal ging ein gescheitertes Netflix-Projekt voran. Geplant war eine animierte Kinderserie für Netflix, in der ein kleines Mädchen auf bedeutende Frauenfiguren der Weltgeschichte trifft. Netflix strich die Serie aus Kostengründen.

Herzogin Meghan hat mit ihrem Ausflug in ein Luxusviertel im kalifornischen Santa Barbara die Gerüchteküche um einen Umzug angeheizt. Anwohnern zufolge soll die 41-Jährige am Privatstrand des abgelegenen Örtchens Hope Ranch gesehen worden sein.



Die potentiellen zukünftigen Nachbarn sollen sich alles andere als begeistert über den geplanten Umzug zeigen. Laut der "New York Post" berichten Immobilienmakler des exklusiven Vororts bereits von Anrufen besorgter Anwohner: "Die Leute, die mich angerufen haben, wollen keine Veränderung und sie wollen den ganzen Trubel nicht."



Ein anderer Immobilienmakler kann die Sorge der Anwohner nur bestätigen. Gegenüber der "New York Post" erklärt er: "In der ganzen Stadt sind die Leute nicht glücklich darüber. Sie wollen, dass sie [Harry und Meghan] in Montecito bleiben und nicht so viel Aufmerksamkeit auf Hope Ranch ziehen."



Derzeit haben Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren Wohnsitz noch in Montecito. Auch dort hat die Nachbarschaft mit den Ex-Royals schon für Ärger gesorgt. Das Sicherheitsteam der beiden sperrte Straßen und schloss Einrichtungen für das Paar. Der mutmaßlich neue Wohnort Hope Ranch liegt von Montecito nur 15 Minuten mit dem Auto entfernt und liegt extrem abgeschieden. Nur drei Straßen sind in dem luxeriösen Vorort öffentlich. Alle anderen Wege sind strikt privat.