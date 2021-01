Seitdem ist viel passiert. Kanada ist schon lange nicht mehr der Lebensmittelpunkt des Paares, auch zum Pendeln blieb (Corona sei Dank) wenig Gelegenheit. Bereits Ende März bezogen Prinz Harry und Herzogin Meghan ein schickes Anwesen in Los Angeles, wo Sohn Archie fernab der Heimat seinen ersten Geburtstag feierte . Im Juli ging es weiter ins kalifornische Santa Barbara. Ein Umzug, der selbst von der Presse erst spät bemerkt worden ist. Denn Meghans und Harry Plan scheint zumindest in dieser Hinsicht aufgegangen zu sein: Es ist ruhig um sie geworden. Nur vereinzelt dringen Informationen über ihr neues Leben an die Öffentlichkeit - und erregen die Gemüter. Etwa, wenn Meghan bei der US-Wahl ihren Stimmzettel in die Wahlurne wirft.

Der alte Ärger mit der britischen Boulevardpresse hat Meghan und Harry in ihre neue Welt begleitet. Mehrfach hatten sie in der Vergangenheit gegen einzelne Medien geklagt. Einige der Verfahren laufen noch immer.



Daraus haben die einstigen Royals gelernt. In ihrem bürgerlichen Leben entscheiden sie selbst, wie und was die Welt von ihnen wahrnimmt - per Video-Statement, Zeitungsbeitrag oder professionellem Streaming-Content.



Zu einer kleinen Zeremonie am Volkstrauertag hatte das Paar nur eine kleine Schar ausgewählter Fotografen geladen - und mussten dafür reichlich Kritik einstecken.



In der New York Times ließ Meghan einen emotionalen Bericht über ihre im Sommer erlittene Fehlgeburt veröffentlichen - und bestimmte damit selbst den Zeitpunkt, die Öffentlichkeit über diesen Schicksalsschlag zu informieren.