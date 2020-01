Vor dem Treffen hatten Harry und William scharfe Kritik am Bericht einer britischen Zeitung geübt. Die hatte negative Gerüchte über das Verhältnis der Brüder zueinander in die Welt gesetzt. "Für Brüder, die sich so sehr um die Fragen der psychischen Gesundheit sorgen, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich", so die Prinzen. Laut Deutscher Presse Agentur handelt es sich bei der gescholtenen Zeitung um die "Times". Die Zeitung hatte in ihrer Montagsausgabe behauptet, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan von William schikaniert fühlen würden.