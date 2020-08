Ob es wirklich 19 sind? Zu ihrem 19. Hochzeitstag hat Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, ein ganz besonderes Foto auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen: An die Schulter ihres Liebsten gelehnt hält sie einen riesigen Strauß roter Luftballon-Herzen in der Hand und lächelt gemeinsam mit Haakon, dem künftigen König von Norwegen, in die Kamera. Liebesglück nach 19 Ehejahren - eine Zeitspanne, in der andere royale Paare - zumindest inoffiziell - längst getrennte Wege gehen.