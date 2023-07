Anlässlich seines bevorstehenden 50. Geburtstags am 20. Juli ließ sich der norwegische Thronfolger von Journalisten der Zeitung "Aftonposten" löchern. Selbst Fragen nach dem Gesundheitszustand seiner Frau wich er nicht aus - obwohl er fast nie über die Krankheit spricht.



"Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit", so Haakon. Mette-Marit gehe es "von Zeit zu Zeit unterschiedlich": an einem Tag sei es besser, am anderen wieder schlechter. Die Medikamente, die sie einnehmen muss, würden sie zudem häufig müde und kraftlos machen.



Am Ende des Interviews wird Haakon regelrecht emotional: Er bewundere Mette-Marit für ihre Stärke und ihren Mut und schaue zu ihr auf. "Sie hat mich beeindruckt."