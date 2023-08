Royals auf der Rennstrecke: Am Wochenende fand der "Große Preis der Niederlande" in Zandvoort statt. Ein Termin, den sich die niederländische Königsfamilie nicht entgehen ließ.

Die niederländischen Royals mit Christian Horner, Teamchef von "Red Bull Racing", beim "Großen Preis der Niederlande". Bildrechte: IMAGO/ANP

Überraschender Auftritt bei Formel-1-Rennen

Wie sieht eigentlich so ein Familienausflug bei den Royals aus? Bei den Niederländern: Spannend, rasant und mit einer gehörigen Portion Nervenkitzel!



Willem-Alexander führte am Sonntag seine Frauen zur Rennstrecke aus. Zusammen mit Máxima und den beiden ältesten Töchtern Amalia und Alexia schaute sich der niederländische König den "Großen Preis der Niederlande" aus nächster Nähe an.



Als waschechter Formel-1-Fan war Willem-Alexander allerdings bereits einen Tag vorher beim Qualifying am Start. Seine Begleitung: Kronprinzessin Amalia. Süß: Das Vater-Tochter-Gespann genoss den Tag offensichtlich in vollen Zügen, beide wurden beim gemeinsamen Selfie-Knipsen abgelichtet.

Vater-Tochter-Tag: Willem-Alexander und Amalia halten ihren Tag an der Rennstrecke mit Selfies fest. Bildrechte: IMAGO / ANP

Familienausflug ohne Prinzessin Ariane

Eine fehlte allerdings in Zandvoort: Willem-Alexanders und Máximas jüngste Tochter Ariane. Für die 16-Jährige hat vergangene Woche das neue Schuljahr begonnen. Ähnlich wie Alexia wird auch Ariane ihren Abschluss fern der niederländischen Heimat machen. Allerdings nicht wie ihre ältere Schwester in Wales, sondern im warmen Italien. Alexia drückt ab sofort am renommierten "United World College Adriatic" in der Nähe von Triest die Schulbank.

Prinzessin Ariane war beim Familienausflug nicht mit am Start. Sie paukt fleißig in ihrer Schule an der norditalienischen Küste. Bildrechte: IMAGO / PPE

Kein Wunder also, dass die Prinzessin nicht einfach mal so in ihre niederländische Heimat reisen konnte. Stattdessen luden Willem-Alexander und Máxima ein anderes Familienmitglied nach Zandvoort ein - und sorgten damit für eine große Überraschung.

Prinz Frisos Tochter Luana: Debüt an der Rennstrecke

Anstelle von Ariane lächelte Willem-Alexanders Nichte Gräfin Luana der Presseschar entgegen. Die 18-Jährige ist die Tochter von Prinzessin Mabel und dem 2013 verstorbenen Prinzen Friso. Luana verbrachte den Großteil ihrer Kindheit abseits des Blichtlichtgewitters in London.

Für Gräfin Luana (dritte v.r.) war es der erste große öffentliche Auftritt. Bildrechte: IMAGO/ANP

Glückwünsche für Max Verstappen

Den Fotos zufolge hatten die Royals in Zandvoort eine wirklich gute Zeit. Gekrönt wurde ihr Ausflug von einem kleinen Fan-Moment: An der Rennstrecke kam die Königsfamilie ihrem Landsmann Max Verstappen ganz nah.

Blaublütige Fans: Máxima, Prinzessin Amalia und Prinzessin Alexia tauschen am Rand der Piste ein paar Worte mit Max Verstappen. Bildrechte: IMAGO / ANP

Und anscheinend brachten die Royals dem Rennfahrer Glück: Denn tatsächlich konnte der 25-Jährige zum dritten Mal den "Großen Preis der Niederlande" für sich entscheiden.



Für den zweimaligen Champion war es der neunte Erfolg nacheinander. Das war in der Motorsport-Königsklasse zuvor nur Sebastian Vettel gelungen.