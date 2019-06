Die Frau von Prinz William beeindruckte in einem hellblauen Kleid mit transparenten Ärmeln und Tüllrock. Die Robe soll laut "Daily Mail" extra für die dreifache Mutter maßgeschneidert worden sein. Die Fans sind begeistert. Entsprechend überschwänglich waren die Kommentare zum Look der Herzogin auf Instagram. "Kate looks like a Queen .. and she already is in our hearts", "This is one of my favorite looks of Kate’s" oder "Kate sooooooo beautiful and lovely" schrieben die Fans beispielsweise.