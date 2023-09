Einst Liebling der Familie, dann geächtet und nun wieder zurück in den inner circle? Prinz Andrews Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach seinen Verwicklungen in den Sexskandal um Jeffrey Epstein fiel der hochrangige Royal in Ungnade. Nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass Andrew in seiner Familie wieder willkommen geheißen wird. Den Stein ins Rollen brachte ausgerechnet König Charles.

Andrew und Charles sagt man seit jeher ein angespanntes Verhältnis nach. Von klein auf sollen sich die beiden nicht wirklich gut verstanden haben.



Charles-Biograf Anthony Holden erklärt die Gründe für den Bruderkonflikt in "Charles, Prince of Wales" folgendermaßen: Charles sollen der Altersunterschied und die damit verbundenen Privilegien Andrews ab einem gewissen Alter missfallen haben. Der Neid auf "Prinz Andrews verwegenes, gutes Aussehen" habe sein Übriges getan.



Doch auch umgekehrt ist Neid im Spiel: "Charles sagte: 'Das Problem mit meinem Bruder Andrew ist, dass er ich sein will'", so Royal-Experte Richard Kay in der Dokumentation "Paxman on the Queen's Children".