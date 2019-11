Prinz Andrew kann sich nach eigenen Angaben nicht an ein Treffen mit einem mutmaßlichen Opfer des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein erinnern. "Ich habe keinerlei Erinnerung daran, diese Dame jemals getroffen zu haben", sagte Andrew in einem Interview mit der BBC.

Bei der Frau handelt es sich um Virginia Roberts Giuffre, die nach eigenen Angaben jahrelang von Epstein missbraucht und auch zum Sex mit dessen wohlhabenden Freunden einschließlich des britischen Prinzen Andrew gezwungen wurde. Nach einer Anhörung in den USA im August hatte Giuffre vor Reportern gesagt, Prinz Andrew wisse "genau, was er getan hat, und ich hoffe, dass er reinen Tisch macht". Prinz Andrew wies die Anschuldigungen stets zurück.

Auf einem weit verbreiteten Foto ist mutmaßlich der Prinz zu sehen, wie er seinen Arm um die damals 17-jährige Giuffre legt, im Hintergrund ist Epsteins Ex-Freundin Ghislaine Maxwell zu sehen. Unterstützer des Prinzen zweifeln die Echtheit des Bildes an.

Andrew ist der zweite Sohn von Queen Elizabeth II. und steht in der Thronfolge auf Platz acht. Zuletzt wurde er für seine Verbindungen zu Epstein heftig kritisiert. In dem BBC-Interview sagte er, dass er bereue, auch nach der Verurteilung Epsteins im Jahr 2008 dessen Freund geblieben sei. Sein Verweilen bei Epstein sei "für ein Mitglied der Königlichen Familie nicht geziemend" und "enttäuschend", so Prinz Andrew.