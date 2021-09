Prinz Andrew hat die Klageschrift wegen sexuellem Missbrauch erhalten. Laut den Gerichtsakten, die seit Freitag einsehbar sind, überreichte ein Vertreter der Klägerin Virginia Giuffre am 27. August die Unterlagen einem Polizisten am Eingang zur Residenz des Prinzen in Windsor. Die Klage selbst wurde am 9. August vor einem Zivilgericht New York eingereicht. Eine erste Anhörung soll am Montag, dem 13. September, stattfinden, allerdings ohne Prinz Andrew.