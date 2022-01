Ein Zivilprozess gegen den britischen Prinzen Andrew wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs wird immer wahrscheinlicher: Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. ist mit seinem Antrag auf Abweisung der gegen ihn gerichteten Missbrauchsklage gescheitert. Der zuständige New Yorker Bundesrichter lehnte den Antrag in einer am Mittwoch (12. Januar) veröffentlichten Entscheidung ab und ebnete damit den Weg für einen Fortgang des Verfahrens.

Giuffre gibt an, im Jahr 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein, unter anderem in Epsteins Luxusbleibe in New York. Epstein habe sie an den Royal "ausgeliehen".



Deshalb fordert das mutmaßliche Missbrauchsopfer jetzt Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Der Zivilprozess gegen Prinz Andrew könnte im Herbst beginnen. Eine außergerichtliche Einigung lehnt Virginia Giuffre ab.