Der wegen Missbrauchsvorwürfen mit einer Zivilklage konfrontierte britische Prinz Andrew hat sich mit der US-amerikanischen Klägerin Virginia Giuffre im Grundsatz auf einen Vergleich geeinigt. Noch ist die Einigung vom Richter nicht angenommen. Laut "Spiegel" soll Andrew eine "bedeutende Spende" an eine von Giuffre gegründete Organisation zugunsten von Missbrauchsopfern überweisen.

Der 61 Jahre alte Sohn von Queen Elizabeth II. hätte am 10. März an einem "neutralen Ort" in London unter Eid vor Giuffres Anwälten aussagen sollen.