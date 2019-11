Nach seinem umstrittenen Fernsehinterview zu den gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfen in der Epstein-Affäre legt Prinz Andrew jetzt seine öffentlichen Aufgaben für die britische Königsfamilie bis auf Weiteres nieder. Er habe "Ihre Majestät gebeten, auf absehbare Zeit von öffentlichen Aufgaben zurücktreten zu dürfen", erklärte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. am Mittwochabend (20. November) via Twitter. Die Queen habe dem Anliegen zugestimmt.