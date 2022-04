Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldet, ist der Name des zweitältesten Sohns von Queen Elizabeth II. bei einem Gerichtsverfahren in London gefallen. Und zwar im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Veruntreuung von umgerechnet rund 45 Millionen Euro durch einen türkischen Geschäftsmann.

Prinz Andrew hatte am Montag (28.03.) einen ersten Schritt zurück in die Öffentlichkeit gewagt, nachdem er durch Missbrauchsvorwürfe in Verruf geraten war. Die Queen hatte ihn ausgewählt, sie zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in die Westminster Abbey zu begleiten. Das hatte für große Aufregung gesorgt.