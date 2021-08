Giuffre erklärt in der Klage gegen den 61-jährigen Herzog von York, sie sei "gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr mit Prinz Andrew gezwungen worden". Andrew habe sie vor mehr als 20 Jahren im Haus von Epsteins damaliger Freundin Ghislaine Maxwell in London, in Epsteins Haus in New York und auf Epsteins Privatinsel in der Karibik missbraucht.