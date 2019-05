Prinz Charles trug einen dunkelblauen Anzug, Camilla ein hellblaues, mit weißer Bordüre geschmücktes Kleid. Die beiden Royals waren mit dem Zug von Berlin nach Leipzig gefahren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung begrüßten das Thronfolgerpaar an der Thomaskirche in der Innenstadt.

Leipzig ist nach Berlin die zweite Station des mehrtägigen Deutschlandbesuchs der Mitglieder des britischen Königshauses. Am Mittwochnachmittag wollte das Paar noch das Gartenreich Dessau-Wörlitz besuchen. In Berlin hatte es am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Am Donnerstag werden Prinz Charles und Herzogin Camilla in München erwartet.