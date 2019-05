Bis Freitag in Deutschland

Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla sind zu einem viertägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Das Paar landete am frühen Dienstagnachmittag mit einem Flugzeug der Royal Air Force auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Charles ging die Gangway im graublauen Anzug bei böigem Wind und Sonnenschein als erster herunter, wenige Stufen danach gefolgt von Camilla in cremeweißem Kleid.

Treffen mit Merkel und Steinmeier

Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland, auf dem Programm stehen Termine in Berlin, Leipzig und München. In Berlin steht zunächst ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Plan. Zudem will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Prinzen in Schloss Bellevue empfangen. Unterdessen steht für Camilla ein Besuch an der Gewaltschutzambulanz der Charité auf dem Programm - einer Anlaufstelle für Opfer von häuslicher Gewalt.

Angela Merkel, Camilla und Prinz Charles Bildrechte: Getty Images

Blick auf die Royals am Brandenburger Tor

Zudem will das Paar einen Kranz am Luftbrückendenkmal im Stadtteil Tempelhof niederlegen - die Hauptstadt feiert an diesem Sonntag das 70. Jubiläum des Endes der sowjetischen Berlin-Blockade. Am Brandenburger Tor sollen auch Berliner und Touristen einen Blick auf die Royals erhaschen können. Für den Abend ist ein Empfang in der Residenz des britischen Botschafters im Berliner Grunewald mit rund 600 geladenen Gästen geplant. Angekündigt ist dort auch eine längere Rede des Thronfolgers.

Auch Termine in Leipzig und München