Weiter geht es 17 Uhr: Königin Margrethe II. lädt zu Ehren ihres Enkels auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen ein. Auf der Website des Palasts heißt es: "Am Abend richtet die Königin ein Gala-Dinner aus, bei dem die Gäste die Generation von Prinz Christian widerspiegeln."



Heißt: Teilnehmen dürfen nur geladene Gäste aus Sport, Kunst und Kultur - der Großteil wahrscheinlich in Christians Alter.



Schönes Detail: Jede dänische Gemeinde, inklusive Grönland und die Färöer-Inseln, haben die Chance, zwei 18-Jährige für die Teilnahme am Gala-Dinner auszuwählen.