Es war ein großer Tag für den Erstgeborenen des dänischen Kronprinzenpaares: Nachdem die Konfirmation von Prinz Christian aufgrund der Coronapandemie bereits zweimal verschoben werden musste, war es am 15. Mai endlich so weit. Die Zeremonie fand im kleinen Kreis in der Kirche von Schloss Fredensborg statt.

Der 15-Jährige vermisste seine Verwandten bei diesem besonderen Anlass. Es sei schade gewesen, dass nicht die ganze Familie habe teilnehmen können, zitierte ihn der dänische Rundfunksender DR. "Sie sind in unseren Herzen und Gedanken", sagte Christian. Aufgrund der Corona-Regeln waren nur 25 Gäste zur privaten Konfirmationsfeier eingeladen.

Aus diesem Grund fehlte auch sein Onkel, Prinz Joachim, und dessen Familie. Sie leben in Paris, wo Joachim als Militäsattaché an der dänischen Botschaft arbeitet. Aber seine Cousins, Prinz Nikolai und Prinz Felix (aus Joachims erster Ehe), durften teilnehmen.

Sichtlich stolz: Prinz Christian bei seiner Konfirmation. Bildrechte: IMAGO / PPE

Neues Familienfoto der dänischen Royals

Christian ist ganz schön groß geworden! Die aktuellen Fotos zeigen den 15-Jährigen, der seinen Papa schon überragt, im Kreise seiner Familie. Seine Eltern, Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, platzten fast vor Stolz. An seiner Seite waren auch seine Geschwister, die 14 Jahre alte Isabella sowie die zehn Jahre alten Zwillinge Vincent und Josephine.

Natürlich durfte auch Dackeldame Tillia nicht fehlen. Das Verhältnis der dänischen Royals zu Dackeln ist ähnlich intensiv wie das der englischen Royals zu Corgis.

Alle hatten sich farblich aufeinander abgestimmt: Die Eltern und Jungs in Dunkelblau, die Mädchen in Crème. Die 81-jährige Königin Margrethe präsentierte sich farbenfoh in knalligem Rot. Galant: Christian hilft seiner Oma die Treppe herunter. Bildrechte: IMAGO / PPE

Schon ganz Gentleman

Eine besonders süße Geste schloss sich an die Zeremonie an. Christian geleitete seine Großmutter, die Königin, an der Hand die Treppenstufen von Schloss Fredensborg herunter.