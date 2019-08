Die lebensrettende Niere bekam Daniel damals von seinem Vater Olle Gunnar Westling gespendet. Bildrechte: dpa

Am 27. Mai 2009 bekam der damals 35-jährige Prinz Daniel eine Niere seines Vaters transplantiert. Der Mann von Prinzessin Victoria litt an einer angeborenen Erkrankung, die seine eigene Niere immer mehr schwächte. Eine Transplantation war unvermeidbar. Der Eingriff erfolgte im Karolinska Universitätskrankenhaus in Stockholm-Solna - und glückte. Heute gilt Prinz Daniel als gesund, doch das Thema Organspende lässt ihn seitdem nicht los. Zuletzt sprach er darüber beim schwedischen Sender SVT in der Sendung "Fråga doktorn" (zu deutsch: "Frag' den Doktor") und betonte einmal mehr, wie wichtig es sei, einen Organspendeausweis zu besitzen.