Obwohl er der Ehemann der schwedischen Kronprinzessin ist, weiß man nicht viel über Prinz Daniel. Der Royal hält sich dezent im Hintergrund, lässt lieber seine Frau und seine Kinder strahlen. Doch zu seinem 50. Geburtstag am 15. September tritt er aus dem Schatten - und zeigt sich in einem TV-Interview Journalistin Carina Bergfeldt so offen und privat wie nie zuvor. Tabuthemen scheint es nicht gegeben zu haben.