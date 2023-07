Prinz George feiert 10. Geburtstag

Am 22. Juli 2013 gibt es Nachwuchs bei den britischen Royals. Prinz William und Prinzessin Kate, die damals noch den Titel Herzogin trägt, werden zum ersten Mal Eltern. Stolz präsentieren sie ihren Sprössling am Tag nach der Geburt vor dem St. Marys Krankenhaus in London. Viel ist da noch nicht zu sehen vom kleinen Prinz George, doch das ändert sich in den kommenden Jahren.