Am 22. Juli 2013 wird Prinz George geboren. Der offizielle Name des ältesten Sohnes von Prinz William und Ehefrau Kate lautet "Seine königliche Hoheit Prinz George von Cambridge". Seine weiteren Vornamen sind Alexander und Louis. Nach seinem Großvater Prinz Charles und Vater William ist George der Dritte in der britischen Thronfolge. Bildrechte: dpa