Zum ersten Mal haben Herzogin Kate und Prinz William ihren ältesten Sohn zum prestigeträchtigen Tennisfinale der Herren in Wimbledon mitgenommen. In der royalen Box, in der Anfang der Neunzigerjahre schon Prinz William mit seiner Mutter Prinzessin Diana saß, nahm der Achtjährige zwischen seinen Eltern Platz und fieberte mit 15.000 anderen Zuschauern mit.

Prinz George fiebert mit seiner Mama, Herzogin Kate, beim Wimbledon-Finale mit Bildrechte: IMAGO/Shutterstock