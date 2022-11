Etwa 140.000 Menschen bewerben sich Jahr für Jahr um einen britischen Pass. Die Voraussetzung dafür sind ein "guter Charakter" sowie ein mindestens fünfjähriger Aufenthalt in Großbritannien. Darüber hinaus müssen potentielle Bewerber in einem Einbürgerungstest unter Beweis stellen, dass sie Gesellschaft, Religion und Politik ihres neuen Heimatlandes kennen. Für 24 Fragen bekommen die Bewerber 45 Minuten Zeit - und sollten mindestens 75 % richtig beantworten können.

Keine leichte Aufgabe, wie auch Herzogin Meghan feststellen musste. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Archetypes" erzählt die Herzogin, wie sie einst für den Test lernte. Nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 hatte das britische Königshaus bekannt gegeben, dass die Schauspielerin die britische Staatsbürgerschaft annehmen wolle. Mit der Niederlegung ihrer royalen Pflichten im Jahr 2020 soll Meghan diese Bemühungen allerdings aufgegeben haben.

Herzogin Meghan soll sich bereits auf ihren Einbürgerungstest vorbereitet haben. Seit dem Umzug in die USA soll sie die Bemühungen um einen britischen Pass allerdings aufgegeben haben. (Symbolbild)

Herzogin Meghan soll sich bereits auf ihren Einbürgerungstest vorbereitet haben. Seit dem Umzug in die USA soll sie die Bemühungen um einen britischen Pass allerdings aufgegeben haben. (Symbolbild)

Herzogin Meghan soll sich bereits auf ihren Einbürgerungstest vorbereitet haben. Seit dem Umzug in die USA soll sie die Bemühungen um einen britischen Pass allerdings aufgegeben haben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Ob es mit dem Einbürgerungstest überhaupt geklappt hätte? Fraglich. Zumindest Ehemann Harry wäre seiner Angetrauten wohl keine große Hilfe gewesen. Wie Meghan in ihrem Podcast ausplaudert, habe auch er bei so mancher Frage passen müssen. "Ich habe keine Ahnung", soll der Prinz eingeräumt haben.



Ganz ohne ist der britische Einbürgerungstest tatsächlich nicht. Und das ist in Deutschland nicht anders. Auch hierzulande müssen sich Menschen, die einen deutschen Pass möchten, allerhand Fragen stellen, die viele Deutsche sicherlich nicht aus dem Stand beantworten könnten.