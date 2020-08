Geschehen ist das in einem Videochat mit jungen Führungskräften des Queen's Commonwealth Trusts. Dabei hat vor allem die Wortwahl in Richtung Queen Elizabeth II. überrascht. Immer wieder sagen sie "Großmutter" und finden fast huldigende Worte für Harrys Oma. Nach den angeblichen Querelen der vergangenen Monate ist das wirklich erstaunlich. "Alles, was meine Großmutter erreichen wollte, als sie ihre gewaltige Verantwortung übernahm, all' das hat sie geschafft", so Harry. "Ich bin unglaublich stolz darauf, mit dem Queen's Commonwealth Trust zu arbeiten und das Erbe deiner Großmutter fortführen zu können", fügt Meghan hinzu.