Was ist denn da los? Über Harry und Meghan ziehen dunkle Wolken auf...mal wieder: Die beiden müssen häufig Kritik einstecken, dieses Mal teilt die Tochter von Musiklegende Ozzy Osbourne heftig gegen Prinz Harry aus. Er sei "ein verdammter Trottel". Wieso das denn? In einer neuen Episode des Podcats "I’ve had it" findet Kelly Osbourne klare Worte für das Verhalten des Royals. "Ich glaube, Harry ist ein A****loch!", schimpft die Schauspielerin und Sängerin. "Er jammert, heult, nörgelt und tut so, als wäre er der Einzige, der psychische Probleme hatte. 'Mein Leben war so hart' - das Leben von jedem ist verdammt hart."

Kelly Osbourne hatte in der Vergangenheit selbst mit mentalen Problemen zu kämpfen. Warum zeigt sie also so wenig Verständnis für Harry? Die 38-Jährige kritisiert im Podcast unter anderem, dass Prinz Harry sich nach ihrem Geschmack zu sehr als Moralapostel aufspielt. In seiner Autobiografie "Spare" (dt. Reserve), in seiner Netflix-Doku und in diversen TV-Interviews hatte er immer wieder das Verhalten der britischen Königsfamilie angeprangert.



In den Augen von Kelly Osbourne macht ihn das keinen Deut besser als die anderen. Deshalb sagt sie an Harry gerichtet: "Du warst der Prinz eines verdammten Landes, der sich als verdammter Nazi verkleidet hat. Und jetzt versuchst du, so zu tun, als wärst du der Papst?"



Nun ja...Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl nicht mehr.