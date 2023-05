Für exakt 28 Stunden und 42 Minuten soll Prinz Harry aus den USA nach Großbritannien angereist sein. Nicht einmal für den offiziellen Empfang nach der Krönung soll er sich Zeit genommen haben. Stattdessen ging es für Harry von der Westminster Abbey geradewegs zum Flughafen Heathrow - und von dort aus zurück nach Los Angeles.

Prinz Harry: Schnell weg hier?

Anscheinend hat sich Prinz Harry in den eigenen Reihen nicht gerade wohlgefühlt. Lippenleser wollen dafür handfeste Beweise haben, denn: Sie behaupten, dass sich Harry während der Zeremonie über seinen Stand innerhalb der Familie beschwert haben soll.



Ausgerechnet Banknachbar Jack Brooksbank, dem Ehemann von Prinzessin Eugenie, soll Harry sein Herz ausgeschüttet haben, als die beiden in der Kathedrale ihre Plätze einnahmen: "Ich habe es satt, wie sie mich behandeln", soll Harry laut Lippenlesern der "Sun" und der "Daily Mail" gesagt haben. "Es ist traurig. Ich habe die Schnauze voll, ich habe versucht, mit ihm zu reden."



Wen genau er mit seinem bitteren Kommentar meint, sagte der Prinz nicht. Doch man kann es sich denken. Sicher spielte Harry auf seinen Vater, König Charles, oder seinen Bruder William an. Der saß mit seiner Familie in der ersten Reihe. Harry und Jack Brooksbank nahmen erst in Reihe drei Platz.

Prinz Harry, seine Cousinen Eugenie und Beatrice (in Magenta) beim Betreten der Westminster Abbey. Bildrechte: dpa

Charles enttäuscht über Harrys Abflug

Laut der britischen "Sun" soll sich Harry nur 15 Minuten nach der Zeremonie per Polizei-Eskorte in Richtung Flughafen aufgemacht haben. Ein persönliches Get-Together mit seiner Familie ließ er dafür wohl sausen.



Ein Insider berichtete der "Daily Mail", dass König Charles III. darüber "wirklich ziemlich enttäuscht" gewesen sein soll. Angeblich habe sich Charles gewünscht, dass Harry samt Meghan und den gemeinsamen Kindern an der Krönung in London teilnehme.

König Charles: Die Last der Krone

Nicht nur Harry wurde von den Lippenlesern aufmerksam beäugt. Auch einige Sätze von Charles und Camilla konnten angeblich entschlüsselt werden.



So soll sich der frisch gekrönte König auf dem Balkon über das Gewicht seiner Krone beschwert haben: "Ich kann überhaupt nichts sehen, wenn ich diese Krone trage - sie ist so schwer." Camilla soll zugestimmt haben: "Ich kann auch nichts sehen, sonst fällt meine Krone hinunter."



Die Probleme eines Königs...

Von der Flugshow am Krönungstag hatten Camilla und Charles nicht viel. Aufgrund ihrer Kronen haben die beiden fast nichts sehen können. Bildrechte: Getty Images

Deshalb ärgerte sich König Charles über William und Kate

Noch wenige Stunden zuvor hatte der König ganz andere Probleme: Die Familie seines Erstgeborenen verspätete sich - um ganze fünf Minuten. Was für ein Fauxpas, ausgerechnet am durchgetakteten Krönungstag.



Eigentlich sollte die Kutsche von Prinz William und Prinzessin Kate vor dem Königspaar an der Westminster Abbey ankommen. Doch Familie Wales verspätete sich - der König war not amused. "Wir schaffen es einfach nie, pünktlich zu sein", soll Charles Camilla laut Lippenlesern der "Sun" ins Ohr geraunt haben. Laut Insidern der "Sun" sollen übrigens die Kinder "schuld" an der Verspätung gewesen sein.



Etwas liebevoller war der Ton zwischen Kate und William: Die Prinzessin soll ihren Mann beim Betreten der Abbey gefragt haben, ob alles ok sei und er sich wohlfühle.