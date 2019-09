Prinz Harry ist am Donnerstag (26.09.) in Südafrikas nördliches Nachbarland Botswana aufgebrochen. Zu Beginn seines Besuchs hat er gemeinsam mit 200 Grundschülern Bäume im Chobe-Nationalpark im Norden des Landes gepflanzt. Die auch Baobab genannte Baumart sei in Afrika stark bedroht, heißt es in einem Post des Prinzen auf Instagram.