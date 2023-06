Dieser Prozess scheint Prinz Harry offenbar so wichtig zu sein, dass der Royal heute (06.06.2023) höchstpersönlich vor Gericht erscheint, um eine Aussage zu machen. Mit der Bibel in der Hand wurde er als Zeuge eingeschworen:

Auf der Anklagebank: der britische Verlag Mirror Group Newspapers, zu dem auch der "Daily Mirror", "The People" und der "Sunday Mirror" gehören. Gleich mehrere Prominente haben sich für eine zivile Sammelklage zusammengeschlossen. Sie werfen den Journalisten vor, sie bespitzelt zu haben. Sie sollen unter anderem Voicemail-Nachrichten abgehört haben. Im Vordergrund steht dabei, wie sehr die Führungsebene des Verlags verwickelt war. Dieser weist die Vorwürfe bislang zurück.

Prinz Harrys Erscheinen vor Gericht steht im Gegensatz zum sonstigen Verhalten seiner Familie: Lächeln und Schweigen. Damit bricht Harry einen royalen Rekord: Seit 130 Jahren hat kein Royal mehr vor Gericht ausgesagt. Der damalige Thronfolger Prinz Edward war 1891 der letzte Royal, der in einem Verfahren wegen Schummeleien beim Kartenspiel aussagen musste.

Wie war das nun genau mit Harry und den Frauen? Warum scheiterte seine Beziehung zu Ex-Freundin Chelsy Davy? Und wie sehr belastete den Heranwachsenden nun wirklich der Tod seiner Mutter Diana? Diesen sehr persönlichen Fragen muss sich Prinz Harry vor Gericht stellen, wenn er in den Zeugenstand tritt. Fragen, die der 38-Jährige eigentlich immer aus der Öffentlichkeit raushalten wollte - und nun freiwillig beantwortet.

In einer schriftlichen Zeugenaussage klagt Prinz Harry die britische Boulevardpresse an: Sie sei u.a. der Grund, warum er mit Ehefrau Meghan und Sohn Archie in die USA gezogen sei. Vor allem "das ständige Eindringen, die Anstiftung zu Hass und Belästigung durch die Boulevardpresse" seien schuld.