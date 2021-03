Eine Meldung, die nicht nur die Queen aufatmen lässt. Der britische Prinz Philip hat Medienberichten zufolge seinen Krankenhausaufenthalt in London beendet.



Der 99-jährige Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. verließ demnach am Dienstag (16. März) das King Edward VII. Hospital in London nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt. Er hatte zuvor eine Herzoperation überstanden.