Seit knapp zwei Wochen wird der britische Prinz Philip im Krankenhaus behandelt. Zunächst war seitens des Buckingham-Palastes von Beobachtung und Erholung die Rede, später von einer Infektion. Dabei wurde stets eine zeitnahe Entlassung des Queen-Gemahls in Aussicht gestellt. Doch zu der scheint es jetzt erst einmal nicht zu kommen.

Wie der Palast jetzt mitteilte, ist der 99-Jährige in eine andere Klinik verlegt worden - ins St. Bartholomäus-Krankenhaus. Dort werde seine Infektion weiter behandelt. Außerdem solle eine Vorerkrankung am Herz überwacht werden. 2011 war ihm ein Stent am Herzen eingesetzt worden. Ein Grund zur Sorge?