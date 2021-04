Die britische Königsfamilie bereitet sich nach dem Tod von Prinz Philip auf die Trauerfeier vor. Die Beerdigung findet am 17. April um 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) statt.

Die St. George's Kapelle in Windsor Bildrechte: imago images/Parsons Media

Statt einer Prozession in der Öffentlichkeit soll der Sarg des ehemaligen Herzogs von Edinburgh innerhalb der Schlossmauern von Windsor zur St.-George's-Kapelle gefahren werden - und zwar in einem von ihm selbst mit entworfenen Land Rover, der mit umweltfreundlicher Hybridtechnik fährt.

Wie von Medien vermutet, laufen die engsten Verwandten hinter dem Sarg von Prinz Philip her. Prinz Harry und sein Bruder William werden allerdings nicht Seite an Seite gehen, wie der Palast am Donnerstag mitteilte. Ihr Cousin Peter Philips wird zwischen den Prinzen platziert.