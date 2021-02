Prinz Philip war am Dienstag (16.02.) in ein Krankenhaus eingeliefert worden . Der Palast betonte damals, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Nun berichten britische Medien aber, dass der Ehemann von Queen Elizabeth II. weiter für "Beobachtung und Ruhe" in der Londoner Klinik bleiben müsse.

Philip wird am 10. Juni 100 Jahre alt. Er hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2018 war ihm in einer Klinik ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Auch wegen verschiedener Infektionen musste Philip in den vergangenen Jahren ab und zu ins Krankenhaus. 2011 war ihm zudem ein Stent am Herzen eingesetzt worden. 2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.