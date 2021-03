Der Eingriff, der am Mittwoch wegen eines seit längerem bestehenden Herzleidens durchgeführt wurde, sei gut verlaufen, heißt es aus Palast-Kreisen. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. werde noch einige Tage zur Behandlung und Erholung im Krankenhaus bleiben. Der aktuelle Krankeenhausaufenthalt ist bisher sein längster. Das und die Verlegung am Montag in die Londoner St.-Bartholomew's-Klinik, die als Herzzentrum international renommiert ist, weckten in Großbritannien Sorgen um den Gesundheitszustand von Prinz Philip.