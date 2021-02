Prinz William sagt, dass sein Großvater "okay" ist. (Archiv)

Prinz Philip, der in der vergangenen Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist nach Angaben seines Enkels Prinz William wohlauf. "Ja, es geht ihm okay, sie behalten ihn im Auge", sagte der 38-Jährige am Montag (22.02.) beim Besuch eines Impfzentrums im Osten Englands.