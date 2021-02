Vor wenigen Tagen besuchte Prinz Charles seinen Vater in der Klinik - eine absolute Ausnahme. Mittlerweile ist bekannt, was der Grund für den Besuch gewesen sein soll. Der ehemalige Pressesprecher von Queen Elizabeth II., Dickie Arbiter, berichtet in einem Gespräch mit dem "Mirror", dass Prinz Philip mit seinem Sohn über die Zeit reden wollte, wenn er auf dem Thron sitzt. Also über die Zeit, nach dem Tod der Queen. "Eines Tages wirst du der führende Mann in dieser Familie sein", soll Philip zu seinem Sohn gesagt haben. Dieses ernste Gespräch würde auch den Zustand erklären, in dem Charles beim Verlassen des Krankenhauses fotografiert wurde. Damals standen dem 72-Jährigen Tränen in den Augen.