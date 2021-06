Mit Prinz Philip kann man künftig bezahlen! Eine neue Fünf-Pfund-Münze zeigt das Gesicht des verstorbenen Ehemanns der Queen. Wie das Finanzministerum von Großbritannien mitgeteilt hat, hat Philip selbst 2008 - also noch zu Lebzeiten - über das Aussehen des Talers entschieden. Er zeigt sein Konterfei, ein Design des Künstlers Ian Rank-Broadley. Daneben sind die Worte "HRH The Prince Philip. Duke of Edinburgh 1921-2021" zu lesen. "HRH" steht für "His Royal Highness", also "Seine königliche Hoheit".

Eine "angemessene Hommage"

Neben eigenen Briefmarken gibt es nun also auch eine Münze in Gedenken an den Duke von Edinburgh.

So sehen die Briefmarken zu Ehren von Prinz Philip aus. Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Royal Mail