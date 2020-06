Umso mehr konnte Prinz Philip durch seine rückhaltlose Unterstützung der Queen punkten. Für einen Mann seiner Zeit sicherlich keine leichte Aufgabe. Für Elizabeth II. verzichtete er auf eine Karriere bei der Royal Navy. Mit einer Königin verheiratet zu sein, bedeute für ihn vor allem, "ihr behilflich zu sein, so gut ich kann", wie er einmal in einem Interview sagte. Für seine Frau, die sich bereits im zarten Alter von 13 Jahren in ihn verliebt haben soll, ist er mehr als "nur" der Mann in ihrem Schatten: "Er war in all diesen Jahren meine Stärke und Stütze", sagte die Queen 1997 in einer Rede zu ihrer Goldenen Hochzeit. Der zweisame Geburtstag könnte also durchaus fröhlich ausfallen.