24 Millionen Pfund (28 Millionen Euro) hat Prinz William im vergangenen Jahr verdient, wie aus den offiziellen Zahlen des Palasts hervorgeht. Er erhielt also eine dicke Gehaltserhöhung, denn unter Königin Elizabeth II. verdiente er "nur" 5,9 Millionen Pfund (6,8 Millionen Euro) pro Jahr. Warum? Bis zum Tod der Queen standen die Einnahmen des "Duchy of Cornwall", wie der Grund- und Immobilienfonds des britischen Thronfolgers genannt wird, noch seinem Vater König Charles zu.

Die Monarchie hatte durch den Thronwechsel einiges zu stemmen. Der Finanzchef des Palasts, Michael Stevens, sprach hinsichtlich der gestiegenen Kosten von einem "Jahr der Trauer, des Wandels und des Feierns, wie es unsere Nation seit sieben Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat".



Auch die Königlichen Berater erklären sich die gestiegenen Ausgaben zumindest teilweise durch die Veränderungen nach Königin Elizabeths Tod. Die Kosten ihrer Beerdigung und die von Charles' Krönung sind jedoch nicht im Finanzbericht enthalten.



Was ein großes Loch in die royalen Kassen riss, sind die Modernisierung und Renovierung des Buckingham Palasts - immerhin die offizielle Residenz des britischen Monarchen. Außerdem stiegen die Hausverwaltungs- und Bewirtschaftungskosten für sämtliche Anwesen auf insgesamt 2,4 Millionen Pfund an.



Auch die Personalkosten wurden mehr, da es für die Mitarbeiter der Krone eine Gehaltserhöhung von fünf bis sechs Prozent gab.



Die Reisekosten der königlichen Familie sanken hingegen auf 3,9 Millionen Pfund - 600.000 Pfund weniger als noch im Vorjahr. Allerdings kosteten allein die Charterflüge für Charles' Besuch in Deutschland mehr als 140.000 Pfund.