Prinz William hat sich bereits im April mit dem Coronavirus infiziert, danach sei Covid-19 ausgebrochen. Das meldet die englische Boulevardzeitung "The Sun". Der 38-Jährige soll zwischenzeitlich sogar Atemprobleme gehabt haben.

Prinz William und Herzogin Kate im Videochat am 9. April. Bildrechte: Getty Images

Prinz William, der zweite in der Thronfolge, sei von Ärzten des Palastes behandelt worden. Außerdem habe er die Richtlinien zur Quarantäne im Landwohnsitz seiner Familie, Anmer Hall in Norfolk, befolgt. Dort arbeitete der 38-Jährige weiter, nahm an Telefon- und Videoschalten teil.