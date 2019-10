In Lahore hat das royale Paar am Donnerstag (17.10.) eine historische Moschee besucht und an einer Geburtstagsfeier in einem Waisenhaus teilgenommen. Kate und William wurden bei ihrer Ankunft vom Gouverneur und dem Ministerpräsidenten der zentralen Provinz Punjab empfangen. Es wurde eigens ein roter Teppich für die royalen Gäste ausgerollt.