Meghan hatte in einem am Sonntag in den USA und am Montag in Großbritannien ausgestrahlten Fernsehinterview mit Starmoderatorin Oprah Winfrey gesagt, dass es vor der Geburt ihres Sohnes Archie im Königshaus "Sorgen und Gespräche" darüber gegeben habe, "wie dunkel seine Haut sein mag".