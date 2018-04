Am 23. April ist Prinz William zum dritten Mal Vater geworden. Und so eine Geburt kann ganz schön müde machen. Sicherlich hat Prinz William nicht die Strapazen von Kate durchlebt. Dennoch ist er offenbar ganz schön kaputt: Als er zusammen mit seinem Bruder, Prinz Harry, und dessen Fast-Ehefrau Meghan Markle einem Gottesdienst zu Ehren von Kriegsveteranen in der Westminster Abbey beiwohnte, übermannte den Prinzen kurz der Schlaf.