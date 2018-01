Seit ihrer Abdankung vor fünf Jahren trägt Beatrix wieder den Titel Prinzessin. Aber sie hat noch immer ein Büro im Palast in Den Haag und nimmt auch noch offizielle Termine wahr. Damit entlastet sie ihren Sohn, König Willem-Alexander, und dessen Frau Máxima. Doch als königliche Rentnerin macht sie vor allem, was ihr Spaß macht. Das ist auch an ihrem Geburtstag nicht anders. Am 31. Januar selbst feiert sie mit der Familie, teilte der Hof mit. Erst am 3. Februar sind Freunde und Bekannte an der Reihe. Beatrix lädt zu einem Privatempfang in den Palast in Amsterdam ein.